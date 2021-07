Innovazione nel turismo, nasce la piattaforma digitale Sigmund Project

09:21

Un hub gratuito, aperto a tutti, il cui obiettivo è di condividere idee e innovazioni per disegnare insieme l'industria dei viaggi del futuro. Si chiama Sigmund Project e a idearlo è stato Alan Elliott Merschen: “Siamo in condizioni – dice – di poter offrire la piattaforma gratuitamente perché la nostra è una società no-profit, finanziata completamente da sovvenzioni della fondazione. La nostra unica moneta è la collaborazione”.

I servizi disponibili

Collegandosi al link open-source della piattaforma è possibile presentare idee e collaborare. “Il nostro team - spiega Merschen - si metterà in contatto per fissare una call di 14 minuti per discutere l’idea nel dettaglio. Insieme faremo un brainstorming su come meglio coinvolgere futuri collaboratori, contribuendo alla concretizzazione dell’idea".



Su ‘The Looking Forward Journal’, poi, si trovano ispirazioni e risorse utili per il proprio progetto, mentre il programma ‘Investment Grants’ di Sigmund permette di concretizzare le idee offrendo un programma di sovvenzioni e investimenti per partenariati frutto del networking sulla piattaforma.



"I proventi saranno reinvestiti"

“Non siamo micro-finanziatori – sottolinea Merschen -. Cerchiamo idee che abbiano tre punti comuni: persone, pianeta e profitto. Attraverso le sovvenzioni e gli investimenti, il progetto Sigmund porterà molteplici benefici e tutti i proventi saranno reinvestiti in altre idee”.



Le domande di sovvenzione si apriranno nel 2022 e gli Investment Grant saranno assegnati con il supporto di un team di consulenti globali che aiuterà a valutare le candidature.



Le idee presentate

Al momento le idee presentate dagli utenti includono un’app per la sicurezza delle donne che viaggiano da sole, un modello di biglietti per i musei con prezzi dinamici, per motivare le visite nei momenti meno affollati e la creazione di ‘tour tranquilli’ per chi soffre di PTSD (disturbo da stress post-traumatico).