Welcome Travel: il prodotto Italia sbarca su lastminute.com

12:13

Portale Sardegna, in partnership con Welcome Travel Group, annuncia l’integrazione di Welcome to Italy sul portale lastminute.com.

“Avviamo l’espansione dei canali distributivi di Welcome to Italy, mettendo la nostra soluzione a disposizione di una delle principali Ota del turismo - commenta Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna -. Da oggi i Viaggi Smart di Welcome to Italy saranno a disposizione dei clienti di lastminute.com”.



Adriano Apicella (nella foto), ceo di Welcome Travel. evidenzia che l’accordo “rafforza il valore dato alle nostre agenzie affiliate, che saranno le uniche a poter inserire il prodotto in piattaforma e a distribuirlo nel canale b2b. Una bellissima ed entusiasmante avventura, nata nel pieno della pandemia, che ci vede coinvolti in maniera sempre più entusiasta. Welcome to Italy è oggi una grande occasione di sviluppo per il mercato Incoming Italiano”.



Davide Mara, market director Italia e Spagna di lastminute.com, aggiunge: “Siamo convinti che l’accordo ad oggetto Welcome to Italy potrà portare un valore aggiunto ai nostri clienti, incrementando l’offerta di viaggi in Italia con soluzioni su misura ricche di contenuti unici e costruite da esperti locali”.