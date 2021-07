Fto in campo con la campagna social #prenotainagenzia

16:42

Soprattutto in un momento delicato come quello presente, la consulenza, l’assistenza e soprattutto le garanzie offerte dalle agenzie di viaggi tornano in primo piano. Ed è proprio a questi valori che fa riferimento l’operazione social #prenotainagenzia messa a punto da Fto.

Grazie al video degli youtuber The Coniugi, la Federazione Turismo Organizzato punta a indirizzare il cliente a rivolgeersi ad agenti esperti, in grado di garantire quella consulenza che oggi è assolutamente imprescindibile per poter partire sereni. “Pensa a tutto lui, così tu ti rilassi e parti sicuro e senza problemi!” invitano da Fto.