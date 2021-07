BizAway fotografa la ripresa del business travel

08:00

Anche i viaggi d’affari rialzano la testa. BizAway, piattaforma digitale per il business travel, segnala una crescita media mensile delle prenotazioni pari al 41% nell’ultimo trimestre, con un picco del +62% a metà giugno.

“Dall'inizio del 2021, gli utenti delle piattaforma BizAway hanno continuato a viaggiare compatibilmente con le restrizioni - spiega Luca Carlucci, co-founder e ceo di BizAway -, ma è stato da inizio maggio che abbiamo visto una decisa inversione di rotta con un aumento notevole del numero di persone che hanno ripreso a viaggiare per lavoro. Certo, la situazione è in continuo divenire e non bisogna abbassare la guardia”.



Il portale segnala anche la ripresa dei viaggi fuori dai confini nazionali, soprattutto nel perimetro europeo. Tra le designazioni più scelte, Madrid e Barcellona, insieme a Berlino, Lisbona, Valencia e Parigi.