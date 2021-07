Allianz Partners: cresce il volume delle polizze di viaggio acquistate

11:13

Allianz Partners ha reso noti i dati di un’analisi condotta sulle nuove esigenze del viaggiatore in merito all’assicurazione di viaggio. L’occasione per parlarne è stata offerta dal Travel Recovery Deep Dive webinar.

“Monitoriamo attentamente la ripresa del turismo per essere certi che le nostre offerte incontrino i bisogni di sicurezza dei viaggiatori. Mentre continua a esserci incertezza, le nostre soluzioni di protezione offrono serenità e tranquillità ai viaggiatori che si apprestano a partire per le proprie vacanze estive” ha commentato Renato Avagliano (nella foto), chief sales officer di Allianz Partners.

Con il turismo domestico in graduale ripresa, il nuovo viaggiatore, nativo digitale e dunque abituato ad usare le tecnologie, si dimostra sempre più attento ai costi. Cerca flessibilità e un’esperienza fluida, basata su trasparenza e fiducia



Alla guida del nuovo trend si trovano i Millennial: nel 2021 il 45% di loro ha optato per ben due volte per la staycation, rispetto al 43% della Generazione Z e il 31% della Generazione X. Secondo il Customer Lab di Allianz Partners, con lo scoppio della pandemia i Millennial mostrano un crescente interesse nei confronti dell’assicurazione viaggio: i Millennial più giovani, che solitamente non stipulavano polizze per i viaggi, mostrano ora un aumento del 15% nell’intenzione di acquisto di polizze viaggio internazionali.

Un altro trend emergente è quello della ricerca di privacy: quelle esperienze che offrono privacy, servizi personalizzati e alti livelli di igiene stanno diventando il nuovo lusso.



La crisi ha pooi aumentato i livelli di consapevolezza e conoscenza dell’assicurazione viaggio. Il mercato assicurativo globale, che nel 2020 si stima valesse 21,5 miliardi di dollari, secondo le proiezioni potrebbe raggiungere i 33,7 miliardi di dollari entro il 2027, crescendo del 6,7% all’anno tra il 2020 e il 2027.

Secondo i dati di Allianz Partners, la ripresa delle prenotazioni dei viaggi attraverso i business partner sta portando oggi a un numero di acquisti di polizze maggiore rispetto al 2019. A livello globale il mercato dell’assicurazione viaggio sta performando meglio dell’industria dei viaggi nel suo complesso, sia in Nord America che in Europa. E con l’apertura al turismo di nuove destinazioni, si prevede che sempre più Paesi richiederanno un’assicurazione viaggio per l’ingresso.