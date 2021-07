Green pass, trattativa ancora aperta: la decisione attesa per oggi

11:41

Le trattative sulla stretta sull’uso del green pass proseguono ancora in mattinata, anche se oggi è il giorno in cui il Governo dovrebbe tirare le somme e decidere le regole per le prossime settimane.

La partita ancora da giocare, come riporta corriere.it, è quella sui parametri per il cambio di colore delle Regioni. Questione non da poco, perché questo elemento potrà far scattare o meno le restrizioni legate proprio al green pass.



La cabina di regia convocata per questa mattina dovrebbe definire tutti i dettagli in vista del consiglio dei ministri che approverà il decreto. Il testo entrerà poi subito in vigore.