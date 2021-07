Scompare Rino Arcidiacono di Kaori Tour, il cordoglio di AdvUnite

10:11

Un lutto colpisce il mondo del turismo campano. È infatti scomparso improvvisamente Rino Arcidiacono, titolare di Kaori Tour a Mariglianella in provincia di Napoli.

Arcidiacono era molto noto nell’ambiente turistico per essere stato uno dei soci fondatori di AdvUnite, associazione di agenzie di viaggi con sede a Napoli.



E proprio da AdvUnite arriva una nota di cordoglio per la perdita inaspettata di uno dei principali motori dell’associazione: “La sua scomparsa ci lascia sgomenti e porta via un pezzo del nostro cuore, ma noi rimarremo vicini alla sua famiglia, e cercheremo in ogni modo di placare il dolore immenso che assale tutti noi” si legge nella nota dell’associazione.



AdvUnite per onorare la memoria di Arcidiacono ha deciso, inoltre, di eleggerlo presidente onorario.



La redazione di TTG Italia si unisce al cordoglio per la scomparsa di Arcidiacono.