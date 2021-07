08:00

“Se la Toscana finisse in zona gialla per l’economia sarebbe un disastro”. A lanciare l’sos Alessandra Signori, referente toscana di Property Managers Italia, che parlando di una stagione molto soddisfacente per il settore delle case vacanza nella regione, mette in guarda dall’ipotesi di reintrodurre restrizioni.

“La politica - osserva Signori - deve fare le scelte che servono per aumentare del 15% i posti in terapia intensiva, già da questa o dalla prossima settimana”.



Boom di richieste, anche per le città

E ricorda come questa sia un’estate di boom di prenotazioni per la Toscana con numeri che, in alcune zone, sono addirittura da pre-Covid. “Anche nelle città d’arte c’è una forte ripresa - osserva Signori -. Rispetto al 2019 siamo ancora sotto di un 20%, ma il segnale è più che incoraggiante”.



"La zona gialla sarebbe un disastro"

Purtroppo, però, la Toscana per tasso di saturazione delle terapie intensive è una delle regioni che più rischia di entrare in zona gialla. “Se succedesse ci sarebbe un disastro: il 50% di cancellazioni. Cioè due terzi in meno di turisti nelle città d’arte rispetto al 2019. Si tratterebbe di un colpo capace di mettere ko gran parte delle imprese turistiche e tutto l’indotto della regione”.