08:29

Sono decine gli adempimenti fiscali che si concentrano nel mese di agosto, nonostante il decreto Sostegni bis, convertito in legge, preveda il differimento di alcune scadenze a metà settembre. La proroga feriale dei pagamenti delle tasse porta infatti a concentrare dal 20 al 31 agosto 2021 tutte le scadenze del mese.

La prima data da tenere a mente è, dunque, il 20 di agosto, quando bisognerà versare le rate relative al saldo e al primo acconto di Irpef, Ires, Irap e altre imposte collegate, dovute dai soggetti per i quali non si applica la proroga al 15 settembre prevista dal decreto Sostegni bis.



Una mole di adempimenti

Scadranno inoltre lo stesso giorno alcuni adempimenti, tra cui il versamento periodico sulle accise, l’imposta sulle assicurazioni, la comunicazione mensile delle operazioni con l’estero (Esterometro) e l’imposta di bollo sugli assegni circolari.



Secondo quanto riportato da Corriere della Sera sempre entro il 20 agosto si dovrà versare l’imposta sugli intrattenimenti, ma anche il versamento contributivo e denuncia mensile Inpgi (anche per la gestione separata), la liquidazione e il versamento Iva mensile di luglio 2021 e del secondo trimestre 2021.



E poi ancora le addizionali comunali, provinciali e regionali all’Irpef dei lavoratori dipendenti, i versamenti per l’avviamento delle attività commerciali e per i contributi in conto esercizio e per i premi, i versamenti su polizze vita e provvigioni e il versamento delle ritenute su redditi assimilati a lavoro dipendente, sul lavoro dipendente e sul lavoro autonomo e altri redditi.



Cosa scade a fine mese

Ma non finisce qui. Entro il 31 agosto, infatti, si dovranno considerare le scadenze cosiddette ricorrenti. Si parte con la rata addizionale Irpef comunale e provinciale (non riguarda i soggetti Isa) e si continua con quella regionale. Da calendario, tra le altre, l’imposta sulle assicurazioni, le scritturazioni obbligatorie del Libro Unico Lavoro, l’imposta di bollo virtuale e il versamento acconto e saldo per la cedolare secca sugli affitti.