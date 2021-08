08:02

Nulla come una vetrina che si affaccia su una via, pronta ad attrarre l’occhio dei passanti vogliosi di vacanza. Dopo un anno e mezzo di limitazioni e pandemia Tui Uk punta di nuovo sulle agenzie per ripartire e riapre nel Regno Unito 300 punti vendita per “catturare la domanda di viaggi”.

L’azienda, riporta Hosteltur, ha programmato il ritorno all’operatività di 246 adv in Inghilterra, 23 in Scozia, 25 in Galles e 1 nell’isola di Jersey. Restano invece ancora abbassate le serrande delle agenzie situate nell’Irlanda del Nord.



Cosa si vende

Ovviamente, la pandemia è ancora in corso. I negozi sono stati, perciò, allestiti nel pieno rispetto delle normative anti Covid.



Sul fronte del prodotto, compatibilmente con le restrizioni in aggiornamento, Tui Uk si sta concentrando su Canarie, Baleari, Alicante e Costa del Sol.