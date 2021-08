Regione Lazio: entro 72 ore saranno ripristinate tutte le funzionalità del sito

09:32

Si avvia verso la risoluzione lo stop del sito della Regione Lazio in seguito a un attacco hacker, che nelle scorse ore ha fatto restare con il fiato sospeso i cittadini in attesa della vaccinazione, anche alla luce delle nuove norme sul green pass in partenza il prossimo venerdì.

Secondo quanto affermato dall’assessore alla sanità Alessio d’Amato, entro 72 ore verranno ripristinate le funzionalità per le nuove prenotazioni. E quelle già prenotate, ha sottolineato, non si sono mai fermate.



L’assessore, come riporta rainews.it, ha comunque sottolineato che i dati non sono stati violati ma ‘immobilizzati’, ovvero resi inutilizzabili perché criptati.