Green Pass: domani la cabina di regia per il nuovo decreto

Governo al lavoro per il nuovo decreto sull’utilizzo del Green Pass. L’obiettivo sarebbe quello di far partire le nuove regole insieme a quelle già previste e che scatteranno da venerdì 6 agosto.

Secondo quanto riporta corriere.it, dopo la cabina di regia con i capi delegazione dei partiti e i vertici del Cts, Mario Draghi (insieme ai ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini) incontrerà i presidenti delle Regioni. Seguirà il Consiglio dei ministri, che dovrebbe chiudere l’iter.



Il tutto, come precisato prima, per arrivare a far decollare le nuove regole già da questo fine settimana.