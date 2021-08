Ristori e aiuti per il Covid: partono i controlli sulle autocertificazioni

12:33

Ora scende in campo la Guardia di Finanza. Nel mirino, le autocertificazioni compilate per ottenere gli aiuti previsti per far fronte alle chiusure dei mesi scorsi indette per contrastare il Covid.

Il punto di partenza, come riporta ilsole24ore.com sono le ‘segnalazioni di operazioni sospette’, ovvero i documenti che alcuni soggetti (come banche e poste) sono obbligati a inviare all’Uif di Bankitalia. Secondo le prime stime, le cifre sotto controllo arriverebbero a 8,3 miliardi di euro in totale, di cui 6 miliardi legati ai ristori.



Il secondo passaggio, dopo le segnalazioni, è l’analisi delle autocertificazioni. I primi controlli avrebbero fatto emergere diverse irregolarità.