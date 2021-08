Fipe e Green Pass: “Ora si modifichi il sistema delle multe per i gestori”

12:00

Fipe Confcommercio accoglie con favore i chiarimenti arrivati ieri dal ministro Luciana Lamorgese sui controlli del Green Pass da parte dei gestori, ma chiede un ulteriore passo avanti.

Il direttore generale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Roberto Calugi, ha infatti espresso apprezzamento per il fatto che ai gestori non venga richiesto di controllare i documenti bensì solo il Green Pass. Ma, come riporta ilsole24ore.com, Calugi evidenzia anche la necessità di rivedere l’impianto sanzionatorio per evitare che anche il gestore venga multato nel caso un cliente esibisca il Pass di un’altra persona e venga scoperto in un controllo a campione da parte delle forze dell’ordine.