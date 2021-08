08:03

I tempi per l’erogazione dei contributi a fondo perduto potrebbero allungarsi. È arrivata infatti dai commercialisti la richiesta, inoltrata al Ministro dell’Economia Daniele Franco e ai presidenti delle commissioni Finanze di Camera e Senato, di avere più tempo a disposizione per la trasmissione del modello Redditi per le partite Iva che vogliono accedere ai contributi basati sul calo degli utili e sui dati di bilancio. La richiesta sarebbe quella di rinviare i termini al 31 ottobre, ma questo potrebbe rimandare l’erogazione dei contributi.



I tempi previsti

Anche perché il decreto attuativo del ministero dovrà prima passare al vaglio dell’Ue. Questo comporterebbe di fatto quello che ilsole24ore.com definisce ‘l’effetto tredicesima’: gli aiuti per le perdite legate alle chiusure per il contrasto al Covid arriverebbero a ridosso della fine dell’anno, se non addirittura nei primi giorni del prossimo anno.