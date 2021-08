09:17

Oltre 400 milioni di euro in arrivo per le imprese turistiche. Secondo quanto comunica una nota ufficiale del Ministero del Turismo, il titolare del dicastero, Massimo Garavaglia, ha firmato i decreti che sbloccano i ristori per il settore. In arrivo, perciò, contributi per agenzie di viaggi, tour operator, imprese turistico ricettive. Ma anche per guide e accompagnatori turistici, autobus scoperti, agenzie di animazione e per gli enti gestori di siti speleologici e grotte.

Secondo quanto riferisce il Ministero, le risorse 2020/2021 sono ripartite così: fondi per 160.710.774 (32.000.000 del 2021 più euro 128.710.774 del 2020) sono destinati alle agenzie e ai t.o.; 200 milioni alle imprese turistico-ricettive; 25.760.000 alle guide e agli accompagnatori turistici. In questo caso, potranno accedere ai ristori anche coloro i quali non hanno partecipato al primo avviso, presentato opportuna istanza.



I fondi per bus ed enti

Alle imprese esercenti, in via primaria e prevalente, attività mediante autobus scoperti, sono destinati 5 milioni per il 2020 e altri 2 milioni per il 2021, per un totale di 7 milioni di euro.



Alle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici sono destinati 10 milioni di euro.



Un secondo decreto assegna, inoltre, un fondo per la valorizzazione delle grotte con ristori per 2 milioni di euro agli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte.



l decreti, fa sapere il Ministero, sono stati inviati agli organi di controllo per la registrazione.