Go First debutta sui Gds internazionali con WorldTicket e Discover the World

17:30

Go First, compagnia aerea indiana già nota come Go Air, entra nei Gds delle agenzie di viaggi italiane grazie alla partnership con con WorldTicket come partner di sub-hosting Gds e Discover the World (Dtw) come partner di distribuzione delle vendite.

“Obiettivo della collaborazione con Discover the World e WorldTicket è di rafforzare la nostra presenza internazionale – spiega Kaushik Khona, ceo di Go First -. La loro esperienza e portata combinate daranno slancio ai nostri piani di crescita nel mercato globale. Riteniamo che l'esternalizzazione delle nostre vendite globali aprirà strade per ulteriori flussi di entrate riducendo al minimo i rischi".



La compagnia aerea indiana sarà disponibile sui sistemi Gds delle agenzie con il prefisso W2 che funge da vettore di marketing.