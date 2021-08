Abu Dhabi: tre moduli in più per il programma di formazione per il trade

21:00

Il Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi implementa il programma di formazione per il trade aggiungendo nuovi mercati e introducendo nuovi moduli.

A un anno dal lancio della piattaforma, progettata per formare i professionisti del settore dei viaggi, inclusi front-liner, product manager, tour operator, agenzie di viaggio e home-based travel agent, si arriva ora alla fase due con l’aggiunta dei moduli relativi a Expo 2020, Abu Dhabi come destinazione per meeting, incentivi, conferenze e fiere e beni e programmi culturali dell’emirato.



"Apprezziamo molto il sostegno ricevuto da parte del settore turistico internazionale e, per questo motivo, non solo lanceremo nuovi moduli di formazione online, ma ci espanderemo anche nei Mercati di Svizzera e Israele", ha affermato HE Ali Hassan Al Shaiba, executive director of marketing and tourism presso Dct Abu Dhabi.