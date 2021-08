08:58

Nuovevacanze Travel Group tira le fila dopo oltre un anno e mezzo di attività proseguita con grande impegno malgrado l’emergenza Covid-19.

“Abbiamo lavorato intensamente, guardando al lungo periodo – ha spiegato Corrado Lupo (nella foto), ceo del Gruppo -. Il 2021 è stato un anno molto complesso per tutta la filiera d in particolare per distribuzione e tour operator. Abbiamo concentrato tutte le nostre forze sull’incremento della redditività a favore delle nostre agenzie, lanciando sul mercato il progetto Strike, rafforzato dai contratti Gold, con un particolare focus sul prodotto Italia”.

Il network ha confermato in toto gli investimenti nello sviluppo della piattaforma Aria, sistema “all in one” che ha a scaffale migliaia di proposte di viaggio. La piattaforma è b2b2c, pertanto utile alle agenzie che vogliano estendere la loro vetrina anche online.



“Dal 2017 lo sviluppo dei nostri sistemi è stato implementato da un team interno, consentendoci di ascoltare le esigenze dei nostri agenti per agire immediatamente, customizzando per loro ogni singolo processo. Il momento storico ha accelerato una necessaria riorganizzazione del settore, evidenziandone le debolezze. Da un lato la politica non ha fornito sufficienti risposte a sostegno della distribuzione, dall’altro c’è da considerare che nel momento dell’effettiva ripartenza ci troveremo tutti allo stesso livello, grandi e piccoli gruppi, pertanto chi avrà saputo investire in questo periodo innovando, si troverà in una posizione di vantaggio rispetto a chi si è trovato costretto a ridimensionamenti e gestioni dell’emergenza. In sintesi, la distribuzione dovrà essere orizzontale, inclusiva e sociale”.



A tal proposito, Nuovevacanze ha rilascio il nuovo ‘My Aria’, un market place che consente a tutte le aziende specializzate in incoming di vendere il prodotto online attraverso le oltre 300 agenzie che hanno già scelto di realizzare il sito internet con Aria Web.