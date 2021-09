12:34

Arriva il secondo colpo in chiave trade per Ita. A 24 di distanza dall’annuncio dell’intesa con il gruppo Uvet è ora la volta di Gattinoni Group, anche in questo caso una lettera di intenti per definire iniziative commerciali congiunte per la promozione dei prodotti e servizi della nuova compagnia in vista dell’avvio delle operazioni il prossimo 15 ottobre.

“Grazie alla rete di agenzie affiliate al gruppo – commenta il chief commercial officer di Ita Emiliana Limosani -, distribuite su tutto il territorio nazionale, avremo un decisivo sostegno alla commercializzazione dei nostri prodotti e i servizi. E soprattutto questa intesa permetterà di garantire al nostro Paese una connettività di qualità sia con l’estero che all’interno dell’Italia”.



I termini dell'intesa

La partnership con Gattinoni, che conferma la volontà della nuova compagnia di lavorare con gli attori della distribuzione italiana sul solco di Alitalia, ricalca i punti dell’intesa con Uvet: Ita diventa vettore aereo privilegiato per il network di agenzie di Gattinoni e insieme verranno identificate opportunità di business congiunto e attività promozionali.



“La nascita di una nuova compagnia di bandiera – ha concluso il presidente Franco Gattinoni -, che ci auguriamo possa avere una storia diversa e più positiva della precedente Alitalia, ci vede al loro fianco, per poter iniziare una collaborazione nuova. L’Italia ha bisogno di una compagnia di bandiera per tornare a essere forte nel mondo e per permettere all’industria del turismo organizzato di programmare con continuità viaggi per il mercato Leisure, Business e Mice”.