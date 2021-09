Le tre (o quattro) R del mondo del turismo

08:36

Ripartenza. Rimbalzo. Ritorno alla (quasi) normalità. L’autunno 2021 potrebbe portare a queste tre ‘R’, rigorosamente maiuscole.

La speranza che le novità di fine agosto stanno dando al mondo del turismo non è poca. Nel giro di tre giorni il ministro della Salute ha sbloccato di fatto gli arrivi dai Paesi extra Schengen, con l’abolizione della quarantena e mini-quarantena per tutti i Paesi inseriti in elenco D e il ministro del Turismo ha annunciato l’inizio dei lavori per l’apertura di corridoi turistici verso una manciata di destinazioni tipicamente ‘invernali’ inserite in elenco E.



Segnali fortissimi per l’industria dei viaggi, attesi da tempo, richiesti da tempo, quasi implorati sul finire dell’estate, quando i flussi Italia su Italia vanno giocoforza a esaurirsi... (continua sulla digital edition)