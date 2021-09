Fuel, il prezzo torna a scendere

14:21

Il costo del fuel inverte la rotta. Dopo le crescite dei mesi precedenti, il prezzo torna a calare per attestarsi, nel mese di agosto, a una media per tonnellata metrica pari a 602,31 dollari, come riporta una nota di Fto.

In ogni caso, il prezzo continua a mantenersi per il terzo mese consecutivo sopra la soglia dei 600 dollari, toccando quota 625,39 dollari nell’ultima settimana del mese.



Rispetto a 12 mesi fa, invece, prosegue la corsa: il prezzo in un anno è infatti è aumentato del 70,54%, con in incremento di 249,13 dollari su agosto 2020.