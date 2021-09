12:05

La promozione di Ita passerà anche attraverso le agenzie di viaggi Welcome Travel. La compagnia aerea e il network hanno siglato un accordo di collaborazione commerciale in vista dell’avvio dell’operatività, previsto per il 15 ottobre.

Come riporta una nota della compagnia, l’accordo prevede che Welcome Travel proponga ai suoi clienti Ita come vettore privilegiato per la prenotazione di viaggi sulle rotte servite dal vettore.



La spinta del canale agenziale

Inoltre, l’accordo prevede anche che i due player definiscano iniziative commerciali congiunte per sviluppare le vendite, nell’ottica di attrarre nuovi clienti.



Emiliana Limosani, chief commercial officer del vettore, commenta: “ITA ritiene fondamentale per la sua strategia commerciale investire in accordi con i principali player del settore turistico perché essi rappresentano canali fondamentali per la distribuzione dei voli e partner indispensabili per garantire all’Italia una connettività di qualità sia con l’estero che all’interno del Paese”.