Nitto ATP Finals 2021: con Gattinoni tennis & much more

Il Gruppo Gattinoni, official tour operator delle Nitto ATP Finals 2021, dispone di biglietti per tutte le gare, navetta per raggiungerle ed esperienze nel territorio.

Sarà una settimana di grande tennis, anzi, di tennis ai massimi livelli, quella dal 14 al 21 novembre 2021: le Nitto ATP Finals infiammeranno Torino a suon di ace e volée.



Per avere la certezza di avere i biglietti per qualsiasi data, comprese semifinali e finale, non c’è che rivolgersi a Gattinoni, official tour operator dell’evento. Oltre all’ingresso ai match, Gattinoni garantisce servizi esclusivi, come la navetta che conduce al Pala Alpitour, trasferimenti individuali da/per aeroporto e stazione ferroviaria, pernottamenti in alberghi di qualsiasi categoria.



On line e tramite agenzie di viaggio, sono disponibili numerose proposte personalizzabili dall’utente, in tempo reale, sulla base dei servizi effettivamente disponibili al momento della ricerca. Ad esempio, c’è una proposta a Torino sotto i 100 euro che include l’ingresso a Nitto ATP Finals, Gattinoni Lounge Pass (accesso e permanenza 30 minuti, comprensivo di info point, tasting experience di prodotti tipici del territorio, courtesy shuttle in modalità ‘Hop on / Hop off’ per City Lounge Gattinoni/Pala Alpitour/Eataly-Green Pea/Pala Alpitour/City Lounge Gattinoni); servizio gratuito di navetta da Torino città a Torino Outlet Village e viceversa + tessera sconto del 10% sullo shopping; servizi gratuiti di Personal Shopper (90 minuti) e Make up & Beauty Session (40 minuti) presso la Rinascente di Torino in via Lagrange; codice sconto per 2 noleggi dei monopattini elettrici Dott; Torino+Piemonte Card 2 ingressi a scelta tra Museo Egizio, Museo Nazionale dell’Automobile, Museo Nazionale del Cinema, Palazzo Madama, Musei Reali, Palazzina di Caccia di Stupinigi.



Una Torino tutta da vivere insomma, così da arricchire l’emozione della competizione sportiva con un soggiorno all’insegna delle esperienze. E le opportunità non si limitano a Torino. In un raggio di 75 chilometri dalla città sabauda si potranno prenotare attività esclusive.



“Volo al profumo di Langa” consiste nel sorvolare in modo esclusivo i vigneti di Barolo. Questo angolo di Piemonte sarà visto da un’angolazione diversa, decollando tra i filari, ammirando i dolci declivi, sorvolando il castello. E naturalmente non mancherà alla fine una degustazione dei preziosi calici.



Sempre in tema di prodotti d’alta gamma, “Ricerca del Tartufo” celebra il tubero più ambito, che ha in novembre il mese perfetto. Da Torino ci si sposta, con veicoli sanificati, nei territori del cuneense, Langhe e Roero, in gruppi di massimo 7 partecipanti. Si cercheranno i tartufi con una guida, perlustrando l’area collinare divenuta Patrimonio Unesco.



Ancora in provincia di Cuneo, si può prenotare la visita guidata esperienziale al Múses e l’atelier del profumiere. A Savigliano presso il museo delle essenze si può scegliere fra il percorso sensoriale e il workshop che introduce al mondo della profumeria. La visita conduce nelle sale dell’antico palazzo, tra affreschi e salotti, inebriati da erbe ed essenze che hanno fatto la storia della medicina e della cosmesi. Il laboratorio, teorico e pratico, rivela il linguaggio del profumo e i suoi segreti, attraverso una piramide olfattiva e la composizione della propria fragranza.



Se diverte la creatività è disponibile anche la lezione di cucina in una dimora torinese, attraverso il network Cesarine, la più antica rete di cuoche casalinghe d'Italia nonché



comunità diffusa Slow Food per la salvaguardia della cucina tradizionale italiana. Si va insieme al mercato a scegliere gli ingredienti e poi si preparano in casa alcuni tipici piatti torinesi. I partecipanti avranno tutto l’occorrente per trasformare tre ricette in pietanze gourmet, che poi saranno condivise, innaffiate da vini regionali.



Taglio culturale invece per la visita guidata alla Reggia di Venaria, a 30 minuti da Torino. Una delle più pregevoli residenze barocche d’Italia, classificata “Patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO, sarà svelata attraverso un itinerario di storia e bellezza, alla scoperta dei suoi saloni, della Galleria Grande, della Cappella di Sant’Uberto e di molto altro.



