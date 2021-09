Green Pass, un’opzione in più per ottenerlo: ok ai tamponi salivari

13:59

Uno strumento in più per ottenere il Green Pass. Tra le modifiche approvate in Commissione affari sociali alla Camera al decreto che estende l’obbligo del pass c’è anche quella che dà il via libera ai tamponi salivari per il rilascio del certificato.

È perciò possibile ottenere la certificazione verde, non solo dopo la vaccinazione o dopo aver effettuato tamponi molecolari e test antigenici naso-faringei, ma manche, si legge su ilsole24ore.com, effettuando tamponi salivari.



La validità

Come accade per gli altri test, il Green Pass rilasciato con tampone salivare sarà valido per sole 48 ore.



Si tratta comunque di un’ulteriore opzione, che può correre in soccorso dei viaggiatori non ancora immunizzati con i vaccini o di chi viaggia con bambini.