Asta: “Si torna in agenzia”

10:56

Il ruolo delle agenzie di viaggi sta riprendendo importanza: a segnalarlo sono i dati emersi durante l’ultimo forum virtuale organizzato da Asta, l’American Society of Travel Advisors, che ha evidenziato come i viaggiatori di tutto il mondo si stiano rivolgendo ai consulenti di viaggio con sempre maggiore frequenza, e come questo trend sia destinato a intensificarsi nel futuro.

Una recente ricerca Asta riportata da Travelpulse ha dimostrato infatti che molti potenziali viaggiatori che non avevano mai usato un agente di viaggi prima sarebbero ora più propensi a farlo perché il viaggio è diventato troppo complesso per organizzarlo da soli.

Graeme Buck, direttore delle comunicazioni per Abta, l'Associazione degli agenti di viaggio britannici, ha affermato che con un'attività complessiva ancora ridotta, risulta difficile stabilire se la domanda in agenzia sia cresciuta. Tuttavia, ha aggiunto, un sondaggio dell'associazione ha mostrato che il 25% degli intervistati ritiene più probabile rivolgersi alle agenzie in futuro per motivi di sicurezza e competenza.



In Canada, ha affermato Wendy Paradis, presidente dell'Associazione delle agenzie di viaggio canadesi Acta, c'è una grande domanda repressa di viaggi e oltre il 30% dei canadesi afferma che è più probabile che ora utilizzi un consulente di viaggio. Uno dei motivi è che i canadesi sono più orientati alla sicurezza e vogliono sapere esattamente quali sono i protocolli di sicurezza in aeroporto, in aereo, a destinazione e persino in resort, hotel o sulla nave da crociera. Consultare un professionista "ora è più utile che mai perché ci sono molte più domande da porre".



Paradis ha aggiunto che in passato un consulente avrebbe parlato con un cliente due o tre volte prima di prenotare un viaggio, mentre ora si potrebbe arrivare addirittura a 10 o 15 volte, anche se il cliente non dovesse viaggiare fino al febbraio del prossimo anno.



La fiducia, ha affermato Vanessa Ledesma, ceo ad interim della Caribbean Hotel and Tourism Association, è ora una delle leve più importanti per i viaggiatori, in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza. Avere una persona esperta e competente cui rivolgersi ora è fondamentale.

Ledesma ha affermato che l'associazione ha avviato una partnership con Asta perché "abbiamo pensato che sarebbe stato meglio in questo momento stringere relazioni ancor più forti con gli agenti di viaggi".



Sebbene abbia affermato che sia difficile verificare quante persone cerchino consulenti perché i viaggi sono ancora pochi, Eric Drésin, segretario generale dell'Ectaa ha affermato che sicuramente la ricerca di esperti e consulenti è in aumento. “La situazione - ha spiegato Drésin - è talmente complicata in Europa che anche i professionisti del settore a volte trovano difficile essere informati sui cambiamenti delle regole e per i consumatori è un compito impegnativo affrontare questa massa di informazioni”.