Euphemia punta sul digitale: nuova strategia web e social

15:32

Nuova strategia web e social per Euphemia. Il marchio di Lab Travel Group, la cui forza vendita è composta esclusivamente da agenti di viaggi di lunga esperienza, rilancia e raddoppia la propria presenza online, con un ambizioso progetto di rinnovamento.

“Il valore aggiunto del confronto diretto con un professionista è irrinunciabile nel funnel di vendita del prodotto turistico, al pari del supporto post-vendita. Per questo abbiamo ripensato la nostra presenza online implementando una strategia che mette al centro la formazione – spiega in una nota Marta Barroero, responsabile marketing e comunicazione Lab Travel Group -. Sfruttiamo l’immediatezza del web per fornire informazioni utili e aggiornamenti in tempo reale ai Personal Voyager, affinché abbiano sempre gli strumenti adeguati per gestire la relazione con il cliente. Parallelamente, abbiamo potenziato l’attività promozionale per intercettare i consumatori finali e indirizzarli verso i nostri Personal Voyager”.



La strategia

Si parte con il canale Euphemia, che comprende un sito internet completamente rinnovato, una pagina Facebook e un profilo Instagram orientati alla comunicazione per e con i Personal Voyager. I contenuti spaziano dalle news di servizio ai report sull’evoluzione della normativa, con un focus importante dedicato alla formazione attraverso una serie di webinar e di dirette realizzate in collaborazione con enti del turismo e tour operator partner. Ampio spazio è dedicato anche alla presentazione del modello di business Euphemia: la filosofia del gruppo, i servizi offerti ai Personal Voyager e le testimonianze dirette dei tanti consulenti che hanno già scelto di percorrere questa strada.



Parallelamente, il canale Lab Travel Group abbraccia una logica più orientata al consumer, con il sito, la pagina Facebook e il profilo Instagram. “Puntiamo su idee e suggerimenti di viaggio, dando spazio anche alle nostre offerte commerciali più vantaggiose – precisa Barroero -. Valorizziamo la professionalità e il supporto consulenziale garantito dai nostri Personal Voyager, anche attraverso la condivisione dei loro blog, nei quali raccontano destinazioni ed esperienze di viaggio vissute in prima persona e forniscono interessanti consigli pratici, come, per citare un esempio, la composizione ideale di uno zaino da trekking”.



Il progetto di sviluppo dei canali web comprende infine il potenziamento dei profili social individuali dei Personal Voyager, attraverso una suite di strumenti per la gestione di post e blog e continui spunti per il calendario editoriale: video e materiale promozionale legato a destinazioni e strutture, appuntamenti ed eventi da non perdere e molto altro ancora.