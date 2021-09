11:44

Pubblicità

Lidl ha annunciato lo sbarco nella distribuzione della biglietteria aerea. L’esperimento prenderà il via dal mercato francese, ma non si esclude che possa approdare anche in altri Paesi.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il direttore di TTG Italia Remo Vangelista analizza la nuova mossa del colosso della grande distribuzione organizzata, anche alla luce del crescente interesse della gdo per il mondo del turismo.