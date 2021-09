Cristiano Ronaldo truffato da un agente di viaggi per 250mila sterline

08:00

Un totale di 250mila sterline: a tanto ammonta la somma sottratta illecitamente da un agente di viaggi a Cristiano Ronaldo (nella foto). All’agente erano stati affidati i dati relativi alla carta di credito del calciatore: il dettagliante ne aveva approfittato sottraendo diverse somme di denaro per ben 3 anni.

In questo lasso di tempo l’agenzia avrebbe registrato circa 200 trasferte che il giocatore non avrebbe mai effettuato. Ma Ronaldo non è l’unica vittima: insieme a lui ci sarebbero, secondo quanto riporta travelmole.com, anche Nani e Manuel Fernandez.



Attualmente l’agente di viaggi, che è stata condannata a 4 anni di libertà vigilata, sta rimborsando le somme sottratte con rate mensili.