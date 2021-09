09:18

“Un importante punto di svolta nella gestione della pandemia, che accelererà il recupero dei milioni di posti di lavoro legati all’industria dei viaggi e persi a causa delle restrizioni agli spostamenti internazionali”. Roger Dow, presidente della U.S. Travel Association, plaude alla decisione dell’amministrazione Biden di riaprire i confini degli States ai turisti vaccinati.

Pubblicità

"La U.S. Travel Association - continua Dow - esprime il suo profondo apprezzamento al Presidente e ai suoi consiglieri - in particolare il Segretario al Commercio Raimondo, un instancabile nostro sostenitore - per aver lavorato con l'industria del travel allo sviluppo di un piano per riavviare i viaggi internazionali e riconnettere in sicurezza l'America con il mondo".



"Anche i non vaccinati devono poter viaggiare"

Anche la Iata ha accolto con favore la decisione di consentire ai vaccinati l’ingresso negli Stati Uniti: “È un importante passo in avanti - commenta il direttore generale della Iata Willie Walsh (nella foto) -. La prossima sfida sarà trovare un sistema per gestire i rischi anche per i viaggiatori che non hanno accesso alle vaccinazioni. I dati puntano ai test come soluzione, ma è anche fondamentale che i governi accelerino il lancio globale dei vaccini e concordino una linea politica in cui le risorse per i test siano concentrate sui viaggiatori non vaccinati. Dobbiamo tornare a una situazione in cui la libertà di viaggiare sia disponibile per tutti”.