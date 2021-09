19:30

Fiavet Lazio scende in campo per segnalare che “È stata fatta chiarezza”. In una nota diffusa dall’associazione infatti, si sottolinea come dopo alcuni mesi finalmente si torni su una vicenda che ha fatto parlare tanto.

Pubblicità

“Con la sentenza del 16/09/2021 – si legge nella nota - il Giudice di Pace di Roma ha riconosciuto la legittimità della nostra attività accogliendo il ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dalla Regione Lazio per svolgimento abusivo di attività di agenzia di viaggi. Il Giudice ha correttamente valutato che la nostra associazione non aveva commesso alcun illecito. Ci auguriamo che tutti coloro che hanno dubitato del nostro operato e accostato la Fiavet Lazio ad altre associazioni che operano abusivamente nel campo del turismo si ricredano ed ammettano l’errore di valutazione, poiché non v'è dubbio, né mai c'è stato, che la Fiavet Lazio sarà sempre in prima linea per combattere l'abusivismo come costantemente fatto nei suoi sessanta anni di attività”.