Assoviaggi: “Aprire ai viaggi internazionali, adv e t.o. non possono più attendere”

09:42

Il governo si allinei all’Europa e apra a tutti i viaggi internazionali per i turisti italiani, così come stanno facendo gli altri Paesi. Questa la richiesta delle agenzie di viaggi di cui si fa interprete Gianni Rebecchi, presidente nazionale di Assoviaggi.

“Alla luce degli annunci delle aperture da novembre per i viaggiatori stranieri verso gli Usa e della possibilità, da ottobre, di viaggiare dal Regno Unito verso Egitto, Maldive, Kenya, Sri Lanka ed altre destinazioni, Assoviaggi chiede al Governo di allinearsi quanto prima alle semplificazioni delle procedure per la mobilità dei viaggiatori, già previste da alcuni paesi europei per il turismo outgoing” dice.



In sostanza, dice Rebecchi, con vaccinazione e green pass si deve poter viaggiare. Aprendo così le porte alla ripresa per le imprese del turismo outgoing.



“Non si può pensare di lasciare al palo gli operatori del turismo organizzato italiano, costringendoli di fatto ad una condizione di svantaggio e di concorrenza sleale rispetto agli operatori internazionali, con grave ulteriore danno per fatturati e rischio chiusure e licenziamenti. Ora, più che mai, serve un’iniezione di fiducia per un settore fermo ormai da troppi mesi, agenzie di viaggi e tour operator non possono più attendere, devono poter ripartire”.