Frigerio Viaggi sceglie The Travel Expert: alleanza nel segno della flessibilità

di Alberto Caspani

09:19

Un’alleanza strategica basata su sei punti di forza. La squadra di 70 consulenti di viaggio ideata nel 2015 da Luigi Porro, The Travel Expert, condivide da oggi i propri asset e beni strumentali con Frigerio Viaggi Network, puntando a sviluppare modelli organizzativi più flessibili e tecnologici nel mercato della distribuzione turistica.

Il progetto prevede un nuovo blog, la nuova sezione del sito 'Diventa travel blogger', ottimizzazione del servizio di ricerca 'Google my business', ma anche un tool per azzerare il ricorso alle mail, il lancio del club 'Hello Tex' per premiare i seller migliori e infine la produzione di contenuti digitali sempre più professionali.



“Negli ultimi 18 mesi il nostro settore ha subito cambi violenti, ma anche incontrovertibili - evidenzia Porro - ragion per cui ci siamo basati sulla relazione dell’Oecd 'Rebuilding tourism for the future' per tornare ad avere margini in tempi rapidi. Rispetto ai dati del 2020, puntiamo a una crescita del numero di agenti di viaggi del 30% entro il 2021, per salire al 50% nel 2022”.



“Con un parco di 50 bus turistici e un’offerta estesissima del prodotto Italia - aggiunge Paola Frigerio, travel marketing network director del Gruppo Frigerio Viaggi - siamo il partner ideale per capitalizzare al massimo il mercato di prossimità. Quanto al lungo raggio e alla recente riapertura degli Stati Uniti, impossibile ottenere un ritorno a breve se il Governo non stanzia fondi di sostegno al settore, non dichiara concluso lo stato d’emergenza e non garantisce stabilità operativa”.