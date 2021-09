Gli Usa aprono i confini e scatta la corsa ai viaggi: i dati di eDreams

09:19

È bastato l’annuncio di Biden sulla riapertura dei confini a 33 Paesi, tra cui l’Italia, a far scattare la corsa agli Usa. I dati di eDreams sono inconfutabili: lunedì, il giorno del discorso del presidente, il portale ha registrato un incremento di ricerche per destinazioni statunitensi del 101% rispetto a domenica 19 settembre.

La meta più ricercata è stata New York, seguita da Miami e Los Angeles. Subito fuori dal podio San Francisco e poi a seguire, nella top ten delle destinazioni, Chicago, Boston, Honolulu, Washington, Orlando e Las Vegas.



Già prima dell’estate, comunque, New York era in cima alle ricerche fatte dagli utenti italiani; ed ecco che da novembre il loro desiderio di scoprire la città potrà essere esaudito, ovviamente a vaccinazione completata.