Fiavet Piemonte: “Turismo di prossimità un'occasione”

di Amina D'Addario

11:59

Ha cominciato a puntare sul turismo della porta accanto fin dalla primavera del 2020, quando tutto il mondo dei viaggi si interrogava sul da farsi. Da quel momento Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte appena nominata nel cda di Visit Piemonte, non si è mai fermata. Il suo impegno per la valorizzazione dei territori di prossimità l'ha portata a coinvolgere colleghi e istituzioni alla ricerca di nuovo prodotto da proporre.

Il percorso

Da questo fervore è nata così una serie di eductour per le agenzie. L'ultimo, appena concluso, ha interessato Casale e Valenza, ma, assicura a TTG Italia, "non ci fermiamo, porteremo presto altri agenti a conoscere le opportunità delle Valli di Lanzo, del Monferrato, del Cuneese. Tanti - prosegue Aires - ci hanno sostenuto con entusiasmo e anche se sappiamo che con la riapertura del mondo, le località vicino casa saranno di nuovo messe in ombra, come agenti di viaggi crediamo fortemente in questo tipo di prodotto che sarà comunque importante per la bassa stagione e potrà soddisfare la nuova richiesta di turismo attivo e di esperienze autentiche".



L'allentamento delle restrizioni ai viaggi annunciato dagli Usa apre intanto prospettive nuove per la distribuzione organizzata. "Per noi - commenta Aires - è un primo raggio di sole dopo quasi due anni di confini chiusi. A marzo del 2020 avevo un viaggio di gruppo pronto a partire che ovviamente è saltato. I clienti sono alla fine stati rimborsati, ma la voglia di ripartire è sempre rimasta. Io stessa sono in astinenza e non so se sarò la prima a tornare negli Stati Uniti o lo faranno i miei clienti".