Gruppo Uvet: Carlo Silvestri nuovo cfo al posto di Paolo Donzelli

Cambio della guardia nel management del Gruppo Uvet. Carlo Silvestri, attuale responsabile del reparto pianificazione e controllo, assume anche l’incarico di chief financial officer in sostituzione del dimissionario Paolo Donzelli.

“Con Paolo Donzelli al mio fianco sono stati anni di grande crescita per il Gruppo. Insieme abbiamo raggiunto traguardi veramente ambiziosi – commenta Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet –. Auguro a Paolo i migliori successi professionali per i suoi progetti futuri e a Carlo va il mio in bocca al lupo per la nuova sfida professionale che l’attende”.



Carlo Silvestri lavora in Uvet da 15 anni, rispondendo direttamente al presidente Luca Patanè.