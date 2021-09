08:35

Torna TTG Star, il contest che TTG Italia, in collaborazione con TTG Travel Experience, propone per individuare il Personaggio dell’anno nel mondo del turismo.

Anche quest’anno, i nomi dei finalisti che i nostri lettori potranno votare (qui il link per la votazione) sono stati scelti dalla redazione e dal direttore di TTG Italia e vogliono premiare chi, nell’industria dei viaggi, è riuscito a reggere il colpo di una crisi che non sembra finire mai, chi è riuscito, in qualche maniera, a sostenere e difendere il comparto, chi ci ha messo il coraggio, la determinazione, la forza di volontà.



TTG Star – Personaggio dell’anno sarà premiato durante TTG Travel Experience alla Fiera di Rimini giovedì 14 ottobre alle ore 17.30. Le votazioni, aperte da oggi, si chiuderanno il prossimo 8 ottobre.



La rosa dei finalisti

Sono sei i nomi fra i quali i lettori di TTG Italia potranno scegliere il loro preferito.



Li raccontiamo qui, ognuno con la motivazione che ha portato alla scelta, in rigoroso ordine alfabetico.



Kyriaki Boulasidou: direttrice Ente nazionale ellenico per il turismo, è riuscita a non perdere la fiducia, centrando l’obiettivo di fare della Grecia una delle poche destinazioni straniere richieste e visitate durante la scorsa estate.



Armando Brunini: ceo Sea Aeroporti Milano ha affrontato l’anno più difficile del settore con grande forza e grande coraggio, lavorando alla ricostruzione per il futuro senza mai alzare i toni.



Danilo Curzi: ceo di Idee per Viaggiare, nominato dalla vincitrice dell’anno precedente, Enrica Montanucci, perché è stato generoso e capace di funzionare da collante tra tutte le anime del comparto.



Franco Gattinoni: presidente Gattinoni Group e presidente Fto, si è molto speso per fare sentire la voce dell’intera filiera turistica sia presso le istituzioni sia attraverso i media.



Giovanna Manzi: ceo di BWH Hotel Group Italia, ha saputo definire un piano di recovery nel momento più difficile, individuare le opportunità e traghettare l’azienda attraverso i mesi più complessi.



Giada Marabotto e Antonella Ruperto: fondatrici Suite Travel, agenti di viaggi che in un momento in cui non c'era prodotto a scaffale da vendere hanno saputo reinventarsi e trovare una nuova formula.



CLICCA QUI PER VOTARE IL PERSONAGGIO DELL'ANNO