Fiavet Piemonte riprende i tour formativi. Di scena Casale e Valenza

09:12

Riprendono dopo la pausa estiva i tour formativi in Piemonte ideati da Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte appena nominata nel cda di Visit Piemonte, per favorire il turismo di prossimità.

Un gruppo di 15 agenti di viaggi e operatori ha visitato Casale Monferrato e Valenza nell corso del settimo eductour della serie avviata nel 2020 da Gabriella Aires.

All’organizzazione ha collaborato Roberto Girino, “che con il suo tour operator Dimensione Futuro – commenta Aires – ha svolto per noi colleghi un lavoro eccezionale”.

Ad accogliere il gruppo una folta rappresentanza delle istituzioni cittadine. “Perché noi lavoriamo molto per richiamare visitatori – ha detto il sindaco di Casale, Federico Riboldi – ma senza l’impegno dei professionisti rischiamo di non farcela. Il loro lavoro è importante per traghettare Casale nella nuova dimensione di meta turistica, ora che l’Unesco ci ha inseriti nella lista del Patrimonio dell’Umanità”.

Altrettanto caloroso il benvenuto di Valenza, con il sindaco Maurizio Oddone, accompagnato dal vice sindaco Luca Rossi.