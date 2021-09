Turismo e lavoro, i dati Indeed: offerte in aumento del 70 per cento

12:50

Sono dati incoraggianti quelli diffusi dal sito per la ricerca di lavoro Indeed a proposito del settore del turismo e dell’ospitalità. Gli annunci di lavoro e le ricerche contenenti keyword come "turismo" e "ospitalità" hanno infatti recuperato terreno, superando i livelli del 2020, anno in cui gli annunci nel settore turistico sul portale sono diminuiti del 40%. Nel 2021 si è invece verificato un rimbalzo, con un aumento del 70% rispetto allo stesso periodo del 2020.

L'effetto moltiplicatore

“Il turismo - spiega Dario D'odorico, responsabile di Indeed per il mercato Italia - conta per 1 posto di lavoro su 10 in tutto il mondo. Data la sua natura di settore ‘labour-intensive’ gioca un ruolo importante per l’occupazione, anche in virtù dell'effetto moltiplicatore che determina nello sviluppo di posti di lavoro nelle regioni rurali e non solo. Tale effetto si verifica anche nelle città più grandi, come Roma e Venezia, in settori come l'arte e la cultura,che sovente dipendono dall’arrivo di turisti internazionali”.



Ricerche in diminuzione

In crescita anche i click degli utenti sui lavori legati al turismo, in aumento del 96% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, le ricerche sono diminuite (-2%); il settore nel complesso ha dunque perso terreno in termini di capacità di attrazione di persone in cerca di lavoro. “Ciò significa - osserva D’odorico - che i datori di lavoro in questi settori dovranno diventare più competitivi per attrarre talenti. Sarà fondamentale, quindi, migliorare il proprio employer branding. Attrarre talenti va oltre lo stipendio: flessibilità e benessere sono diventanti fattori chiave nella selezione”.



In generale, però, le offerte di lavoro in Italia continuano a crescere e sono in aumento del 34% rispetto ai livelli pre-pandemia. Risultati migliori rispetto ad altri Paesi europei come la Spagna (-2,4%), il Regno Unito (+28%) e la Francia (+17%).