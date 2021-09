Montanucci, Maavi: “Finalmente si parte davvero. Ma ci sono tante questioni ancora da risolvere”

09:34

Il mondo del turismo si è risvegliato questa mattina con una nuova speranza. E cominciano ad arrivare i commenti all’apertura dei corridoi verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana e Sharm El Sheikh e Marsa Alam in Egitto, approvata dal ministro della Salute Roberto Speranza con un’ordinanza firmata ieri sera.

Fra le prime reazioni quella del presidente di Maavi, Enrica Montanucci, che su Facebook questa mattina saluta il “popolo dei viaggiatori”.



“Bello pensare di poter partire davvero… - scrive Montanucci -. Passata l’emozione del primo momento, vorrei insieme a tutte le associazioni di categoria entrare più nel merito di un’ordinanza che, comunque, ha caratteristiche discutibili, e non mi convince in molti punti anche se, sia chiaro, è comunque un grande inizio….”.



Montanucci prosegue sottolineando che “Lavoreremo insieme per far sì che il 25 ottobre ci si avvicini di più alla metodologia di espatrio europea…ma almeno per oggi brindiamo a questa ventata di aria fresca”.



Ora però, prosegue Montanucci “La massima urgenza va data a Cig e Cigd, voci di corridoio la danno fino al 31 dicembre per Moda e Turismo, ma vogliamo vedere una comunicazione ufficiale e, in contemporanea, urge liquidità. I clienti hanno voucher che lo Stato deve farci sostenere…”.

Tutti temi caldi ancora da risolvere. Ma per oggi, “Si brinda, almeno epr qualche ora”.