Federcongressi&eventi su Expo 2030: “Il Governo riconosce il ruolo degli eventi”

“L’annuncio di Draghi arriva proprio nel momento più delicato per il settore degli eventi e dei congressi, che sta lottando per ripartire dopo il lungo stop dovuto alla pandemia”. Alessandra Albarelli, presidente di Federcongressi&eventi (nella foto), commenta con soddisfazione la decisione del Governo di candidare Roma a ospitare l’Expo 2030. “Le istituzioni che ora sostengono la candidatura di Roma - aggiunge - riconoscendo quanto un evento come Expo sia volano di crescita economica, culturale e sociale di un territorio sono le stesse dalle quali ci aspettiamo il massimo impegno per sostenere il settore degli eventi, sicuramente il più colpito dalle restrizioni e dall’impatto del Covid 19”.

"Il primo caso eccellente"

Albarelli sostiene che la candidatura per l’Expo 2030 del presidente del Consiglio Mario Draghi sia “il primo caso eccellente da cui partire per costruire un concreto rilancio della nostra industria”.



“L’Italia - aggiunge - è ricca di destinazioni turistiche-congressuali che hanno i numeri per ospitare i grandi eventi internazionali siano essi economici, sportivi, scientifici e medici e il Governo può valorizzarle mettendo al centro il ruolo degli eventi come volano di sviluppo dei settori produttivi strategici per il Paese”.