Europa verso una proroga della flessibilità per gli aiuti di stato

16:24

Potrebbe essere una buona notizia per tutti i comparti produtti dei Paesi europei. L’Unione sarebbe infatti in procinto di approvare una proroga alla flessibilità degli aiuti di Stato: l’attuale disciplina in vigore, varata per venire incontro alle esigenze dettate dalle misure anti Covid, potrebbe essere prolungata fino al 30 giugno del prossimo anno.

Come riporta ilsole24ore.com, la Commissione europea ha già inviato agli Stati membri per la consultazione una bozza della proposta.



Secondo la proposta, l’eliminazione dei sostegni dovrebbe avvenire in maniera graduale per consentire a tutti gli Stati di allinearsi.