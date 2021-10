Associazione startup turismo  con X23 per l’accesso delle imprese italiane a Eu Eco-Tandem

21:00

“Associazione Startup Turismo e X23 Srl hanno stretto un accordo di collaborazione per facilitare l’accesso delle startup italiane a Eu Eco-Tandem, il progetto co-finanziato dall'Unione Europea per promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile”. Così l’associazione Startup Turismo annuncia l’impegno per le realtà della Penisola in relazione al programma europeo giunto alla seconda edizione.

Eu Eco-Tandem, prosegue la nota, “mette a disposizione delle startup e delle Pmi della filiera del turismo opportunità di formazione, di training e, soprattutto, di accesso a micro-finanziamenti a fondo perduto che aiuteranno le imprese ad allinearsi alle politiche del Green Deal, a migliorare la propria offerta secondo un approccio più sostenibile e, dunque, a competere meglio sul mercato internazionale”.



Tra i progetti è previsto un programma ‘academy’, incentrato su eco-sostenibilità nel settore turismo, certificazioni green e molto altro, riservato alle Pmi e alle startup del settore turismo. La partenza del programma è prevista per l’inizio del 2022.