di Alberto Caspani

08:00

Entusiasmo alle stelle, ma anche tanta incertezza. La notizia della riapertura del corridoio turistico fra Italia e isole Seychelles, divulgata martedì 28 settembre, ha permesso al "Seychelles Virtual Day" di raccogliere un numero alto di partecipanti.

Sia le agenzie di viaggi che i tour operator stanno infatti cercando di barcamenarsi nelle complesse procedure burocratico-sanitarie italiane per ridare immediatamente spinta alle partenze, chiedendo stretta assistenza a Seychelles Tourism Italia. "Entro metà ottobre lanceremo un nuovo percorso di formazione online per il trade - spiega Danielle Di Gianvito, marketing representative di STI - attraverso cui vogliamo aiutare a capire meglio quali siano le opportunità odierne, ricorrendo fra l'altro a una comunicazione molto più visual. L'Italia ha autorizzato i viaggi in notevole ritardo rispetto anche ad altri Paesi europei, imponendo oltretutto una serie di macchinose procedure sanitarie che poco hanno a che vedere con la sicurezza ben accertata della nostra destinazione. Ci aspettiamo che il Governo opti per una loro semplificazione già entro un mese".



Merito di un alto tasso di vaccinazione fra i 100mila abitanti dell'arcipelago, del rispetto delle misure standard di protezione, ma anche e soprattutto di un'offerta turistica sempre più improntata a godere di attività outdoor.