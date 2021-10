Gruppo Gattinoni a Torino: disponibili posti a bordo campo alle Nitto ATP Finals con 100 Ace

10:31

Il Gruppo Gattinoni in pista a Torino per assistere alle Nitto ATP Finals con la proposta 100 Ace. Per gli appassionati di tennis e non solo, 100 Ace rappresenta l’esperienza più esclusiva per vivere le Nitto ATP Finals.

100 Ace permette infatti di sedere a bordo campo per ammirare da vicino i migliori giocatori al mondo sfidarsi a colpi di volèe. Si potrà poi fruire di servizi esclusivi quali un posto auto riservato ogni due biglietti, ingresso riservato alla Venue, desk dedicato nella Welcome Area Vip e Vip Welcome Package oltra a personale dedicato all’accompagnamento.



100 Ace consente inoltre l’accesso ad una lounge dedicata, con full day open bar, pranzo servito al tavolo per la sessione pomeridiana e cena servita al tavolo per la sessione serale. Gattinoni propone in esclusiva i biglietti 100 ACE anche per singola sessione.

Per informazioni su 100 Ace: agenzie, commerciale. mice@gattinoni.it

