Caccia agli ultimi contributi a fondo perduto per il mondo del turismo

10:20

Tra agosto e fine settembre il Ministero del Turismo ha pubblicato alcuni Decreti e Avvisi Pubblici che hanno rivisto i precedenti (abrogandone anche alcuni) ed istituendo sostanzialmente gli ultimi contributi a fondo perduto per il mondo del turismo, come confermato dallo stesso Ministro Garavaglia in una sua recente dichiarazione pubblica.

In estrema sintesi è stato disposto quanto segue:

• alle Agenzie Viaggi e Tour Operator che avevano partecipato al precedente "Fondo Mibact" (istanze presentate a settembre 2020) verrà destinato un contributo "Automatico" ( senza necessità di presentare apposita istanza ) e le risorse che verranno distribuite saranno pari a 128.710.773,95 euro;