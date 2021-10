Cwt in chapter 11: il piano per il rilancio

11:43

Il piano era diventato famoso anche nelle cronache italiane del turismo negli anni successivi all’11 settembre, quando sui conti delle compagnie aeree si era abbattuta una vera e propria bufera. Ora il Chapter 11 tocca anche il mondo della distribuzione con Cwt.

Come spiega travelweekly.com la mossa è parte di un piano per la ricapitalizzazione, i cui termini comprendono un’iniezione di capitale da 350 milioni di dollari oltre al risanamento di 900 milioni di debito.



Gli accordi comprendono l’impegno a pagare per intero i beni e servizi dei fornitori e dei partner commerciali.