di Francesco Zucco

08:31

Un ritocco generale dei prezzi che potrebbe coinvolgere il comparto del trasporto aereo nel suo complesso. Questa potrebbe essere la prospettiva per i prossimi anni, stando ai segnali che arrivano da più parti.

L’ultimo giunge da una fonte assolutamente autorevole: Filip Cornelis, direttore del settore aviazione del dipartimento dei trasporti della Commissione europea. Che, come riporta europatoday.it senza mezze misure ha rivelato come i bio-carburanti e l’elettricità verde siano “dalle 2 alle 5 volte più costosi” rispetto al kerosene. E visto che è questa la direzione che si sta seguendo, in Ue in primis, è facile pensare che l’incremento dei costi andrà ad abbattersi sul consumatore finale, ovvero sul costo dei biglietti. Per questo calcolo bisogna tenere conto che il carburante è una delle principali voci di costo per le compagnie aeree.



La profezia di O’Leary

Ma non è questo l’unico elemento che fa pensare a un impennata delle tariffe. Poche settimane fa è stato il ceo di Ryanair Michael O’Leary a prevedere un aumento dei prezzi.



La profezia si basava su due elementi concomitanti: la voglia di viaggiare della clientela, pronta ad esplodere all’apertura dei confini, e la riduzione dell’offerta dovuta alle riduzioni delle flotte delle varie compagnie nei mesi scorsi.



Un mix che, secondo O’Leary, spingerà in alto i prezzi dei biglietti aerei.



Le prospettive del comparto

La previsione del ceo di Ryanair guarda comunque al breve termine, dal momento che tanto la domanda quanto l’offerta sul lungo periodo dovrebbero assestarsi su livelli di equilibrio; ma l’aumento del costo del carburante non sembra un fattore in grado di risolversi in poco tempo. E questo fardello potrebbe pesare sui vettori per parecchio tempo.



C’è da domandarsi se una variabile non gestibile come quella del costo del fuel possa costringere le compagnie aeree a basso costo a rivedere le policy tariffarie. Se le ancillary sono un terreno su cui è possibile giocare il carburante non lascia via di scampo.