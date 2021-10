Fuel, continua la corsa dei prezzi: il raddoppio in 12 mesi

15:02

Ancora un mese di aumenti per il carburante. Come comunica Fto, settembre si chiude con un costo del fuel pari a 653,48 dollari (media per tonnellata metrica). Rispetto al mese precedente l’aumento è dell’8,5%, pari a 51,2 dollari in più.

Il carburante continua dunque a mantenersi saldamente sopra la soglia dei 600 dollari. In particolare, nell’ultima settimana è arrivato a 683,21 dollari.



Inoltre a settembre il fuel ha toccato il raddoppio rispetto a 12 mesi prima, con un aumento pari a 326,13 dollari, ovvero il 99,63%.