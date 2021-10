Le destinazioni future per i viaggi degli italiani: lo studio Marriott

10:08

Luoghi familiari per il post pandemia. Sono questi, secondo l'ultima indagine condotta da Marriott Bonvoy, i trend di viaggio per gli italiani, che si rivelano essere poco intenzionati ad esplorare nuove realtà.

Quasi la metà (43%) degli intervistati afferma che la pandemia li ha portati a sentirsi meno sicuri nel visitare nuovi posti. Il 75% andrà in vacanza nei prossimi 12 mesi, ma meno di un terzo (32%) di coloro che voleranno all'estero visiterà una nuova destinazione.



La meta più gettonata sarà la Spagna (24%), già visitata in precedenza da 7 italiani su 10. A seguire la Francia (20%), la Grecia (19%), la Croazia (13%) e la Germania (12%). "Sappiamo che la domanda di viaggi è attualmente repressa e questa ricerca dimostra l'impatto che la pandemia continua ad avere sulle tendenze di viaggio a livello globale - spiega Neal Jones, chief sales & marketing officer Emea di Marriott International -. I dati raccolti suggeriscono che i viaggiatori italiani in questo periodo di post-pandemia sono alla ricerca di destinazioni già provate e 'affidabili' dove sapere esattamente cosa aspettarsi, per poter sfruttare al meglio una tanto attesa vacanza all'estero ed evitare sorprese".